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18:50, 27 октября 2024Мир

Президент Польши анонсировал новый «железный занавес»

Президент Польши Дуда: «восточный щит» станет новым «железным занавесом»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Система оборонительных укреплений «восточный щит» на границе Польши с Россией и Белоруссией станет новым «железным занавесом». Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, передает агентство Reuters.

«Некоторые политики на Западе смотрят на это [возведение укреплений] с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление "железного занавеса"», — рассказал глава государства.

При этом Дуда добавил, что если потребуется воссоздать существовавший в годы холодной войны «занавес», то Варшава немедленно к этому приступит.

4 октября заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик заявил, что Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе. Завершить все планируется в 2028 году. Предполагается, что будут построены элементы фортификации протяженностью около 800 километров. Все это обойдется в сумму примерно 2,6 миллиарда долларов.

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      Максим Габриелян
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