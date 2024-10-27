Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 27 октября 2024Мир

Сербский министр объяснил нежелание страны вступать в НАТО

Министр Попович: Сербия не станет членом НАТО из-за бомбардировок 1999 года
Ненад Попович

Ненад Попович. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сербия никогда не станет членом НАТО из-за бомбардировок Североатлантическим альянсом Белграда в 1999 году. Об этом заявил министр по делам внешнеэкономических вопросов Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС.

«И после этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО. Мы проводим независимую и свободную политику», — рассказал политик.

Попович также указал, что несмотря на политику интеграции в Европейский союз (ЕС), Сербия продолжает развивать отдельные отношения со странами БРИКС. В частности, он указал на отдельные связи с Россией.

Ранее Попович заявил, что Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран. Он обратил внимание, что сербы считают россиян своими братьями, а правительство страны основывает свои решения на интересах народа, а не под влиянием иностранных факторов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об ответе Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России. Он понадеялся, что Запад услышал предостережения

      В Госдуме высказались о вариантах ответа на удары вглубь территории России

      Владелец Readovka попал в аварию на квадроцикле

      ЦАХАЛ сообщил об уничтожении десятков бойцов «Хезболлы»

      Семьи потерпевших крушение на вертолете в Кировской области получат компенсации

      Боровшийся с лишним весом кот Крошик скончался

      Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за конфликта в бане

      Премьер Грузии понадеялся на перезагрузку отношений с Западом

      Снявшая «Брата 2» кинокомпания подала в суд на бизнесмена из-за фляжки для алкоголя

      Чимаев обратился к Кадырову после победы на турнире UFC

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше