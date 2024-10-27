Министр Попович: Сербия не станет членом НАТО из-за бомбардировок 1999 года

Сербия никогда не станет членом НАТО из-за бомбардировок Североатлантическим альянсом Белграда в 1999 году. Об этом заявил министр по делам внешнеэкономических вопросов Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС.

«И после этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО. Мы проводим независимую и свободную политику», — рассказал политик.

Попович также указал, что несмотря на политику интеграции в Европейский союз (ЕС), Сербия продолжает развивать отдельные отношения со странами БРИКС. В частности, он указал на отдельные связи с Россией.

Ранее Попович заявил, что Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран. Он обратил внимание, что сербы считают россиян своими братьями, а правительство страны основывает свои решения на интересах народа, а не под влиянием иностранных факторов.