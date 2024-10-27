Стало известно о попытке ВСУ заглушить частоту «Волга» для сдачи в плен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения пытаются заглушить радиочастоту «Волга» для сдачи украинских бойцов в плен. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.
«На фронте они специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — рассказал собеседник агентства.
Источник издания отметил, что в связи с этим в Telegram был создан канал, где украинские военнослужащие могут получить инструкции для сдачи в российский плен.
Ранее российские хакеры разместили на 100 украинских сайтах призыв к бойцам ВСУ воспользоваться радиочастотой «Волга», чтобы связаться с ВС России, сложить оружие и сдаться в плен.