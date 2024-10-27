Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:47, 27 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о попытке ВСУ заглушить частоту «Волга» для сдачи в плен

ТАСС: ВСУ пытаются заглушить частоту «Волга» для сдачи украинцев в плен

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения пытаются заглушить радиочастоту «Волга» для сдачи украинских бойцов в плен. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«На фронте они специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — рассказал собеседник агентства.

Источник издания отметил, что в связи с этим в Telegram был создан канал, где украинские военнослужащие могут получить инструкции для сдачи в российский плен.

Ранее российские хакеры разместили на 100 украинских сайтах призыв к бойцам ВСУ воспользоваться радиочастотой «Волга», чтобы связаться с ВС России, сложить оружие и сдаться в плен.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Офис Зеленского допустил возвращение к границам 2022 года. Для чего это нужно Украине?

      В ISU назвали плюсы отстранения российских фигуристов

      Орбан полетит в Грузию

      Работавшего на Россию американца спасли из-под Угледара

      Президент Польши анонсировал новый «железный занавес»

      Стало известно о попытке ВСУ заглушить частоту «Волга» для сдачи в плен

      Раскрыты новые подробности аварии с владельцем Readovka

      Вооруженная группа пыталась пересечь российскую границу

      Блогерша побывала в США и описала одно отличие страны от России фразой «никак не привыкну»

      «Динамо» победило «Химки» в РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше