Стало известно о попытке ВСУ заглушить частоту «Волга» для сдачи в плен

ТАСС: ВСУ пытаются заглушить частоту «Волга» для сдачи украинцев в плен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения пытаются заглушить радиочастоту «Волга» для сдачи украинских бойцов в плен. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«На фронте они специально глушат наши частоты 149.200, 49.200, 449.200, которые мы настроили, чтоб мобилизованные ВСУ могли сдаться в плен», — рассказал собеседник агентства.

Источник издания отметил, что в связи с этим в Telegram был создан канал, где украинские военнослужащие могут получить инструкции для сдачи в российский плен.

Ранее российские хакеры разместили на 100 украинских сайтах призыв к бойцам ВСУ воспользоваться радиочастотой «Волга», чтобы связаться с ВС России, сложить оружие и сдаться в плен.