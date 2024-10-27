Таксист помог задержать одного из сбежавших из липецкой колонии заключенных

В Тамбовской области таксист скрутил одного из сбежавших из колонии заключенных

В Тамбовской области таксист помог задержать одного из сбежавших из липецкой колонии заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Тимур Мустафаев увидел, как один из беглецов пытался вломиться в дом местной жительницы. Водитель заблокировал преступнику путь отхода своим автомобилем и скрутил его.

Мужчина рассказал, что опознал беглецов благодаря увиденной ранее ориентировке.

26 октября из колонии в Липецкой области сбежали шесть заключенных. Предположительно, организатором побега стал один из них — 27-летний уроженец Таджикистана.

