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14:00, 27 октября 2024Россия

Таксист помог задержать одного из сбежавших из липецкой колонии заключенных

В Тамбовской области таксист скрутил одного из сбежавших из колонии заключенных

Кадр: Телеграм-канал «112»

В Тамбовской области таксист помог задержать одного из сбежавших из липецкой колонии заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Тимур Мустафаев увидел, как один из беглецов пытался вломиться в дом местной жительницы. Водитель заблокировал преступнику путь отхода своим автомобилем и скрутил его.

Мужчина рассказал, что опознал беглецов благодаря увиденной ранее ориентировке.

26 октября из колонии в Липецкой области сбежали шесть заключенных. Предположительно, организатором побега стал один из них — 27-летний уроженец Таджикистана.

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      Алан Босиков
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