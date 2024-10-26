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15:01, 26 октября 2024Силовые структуры

Опубликовано фото предполагаемого организатора побега из колонии под Липецком

«112» опубликовал фотографию сбежавшего из колонии под Липецком Джабборова

Кадр: IZ.RU

В сети появилась фотография одного из сбежавших из колонии общего режима №2 в Липецкой области заключенных. Предположительно, на снимке Даврон Джабборов, отбывающий наказание по статьям «Разбой», «Вымогательство» «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Фото мужчины публикует Telegram-канал «112».

По информации Shot, 27-летний Джабборов родом из Таджикистана. В 2022 году его осудили на шесть лет за изнасилование и разбой. В липецкую колонию он прибыл из Серпухова в июле прошлого года.

Уточняется, что мужчину поймали на территории поселка Улусарки Задонского района Липецкой области. Предположительно, он является организатором побега.

В субботу, 26 октября, из липецкой колонии сбежали заключенные. На данный момент известно, что четверо из них уже пойманы. Ведутся поиски еще двух. Предварительно, первыми задержали Хуршидбека Ганиева и Бахтиера Жумаева. Они пытались оказывать сопротивление полицейским.

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