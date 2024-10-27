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19:53, 27 октября 2024Мир

Украине предрекли прекращение американской помощи в случае победы Харрис

Bloomberg: Украину ждут трудности с помощью США даже в случае победы Харрис

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украину ждут сложности с американской помощью или даже полное ее прекращение в случае победы кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом со ссылкой на западных высокопоставленных чиновников сообщает Bloomberg.

«Даже если победит Камала Харрис, [властям] США, вероятно, будет трудно получить значительную финансовую поддержку через Конгресс», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что во время своего необъявленного визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин «не дал никакого намека» на то, что Вашингтон поддержит ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.

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      Виктория Кондратьева
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