Украине предрекли прекращение американской помощи в случае победы Харрис

Bloomberg: Украину ждут трудности с помощью США даже в случае победы Харрис

Украину ждут сложности с американской помощью или даже полное ее прекращение в случае победы кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом со ссылкой на западных высокопоставленных чиновников сообщает Bloomberg.

«Даже если победит Камала Харрис, [властям] США, вероятно, будет трудно получить значительную финансовую поддержку через Конгресс», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что во время своего необъявленного визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин «не дал никакого намека» на то, что Вашингтон поддержит ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.