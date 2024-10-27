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11:59, 27 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали об угрозах Киева беженцам

Глава Харьковской ГВА: беженцы становятся «красной тряпкой» для Киева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жители Харьковской области, которые пытаются эвакуироваться, становятся «красной тряпкой» для Киева и подвергаются преследованиям. Об угрозах Киева беженцам рассказал в беседе с ТАСС глава Харьковской гражданско-военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев.

«Одна только мысль или попытка покинуть территорию Украины [жителями Харьковской области], открыто об этом заявив, уже как красная тряпка для приспешников киевского режима», — рассказал чиновник.

Он добавил, что такие жители сталкиваются с угрозами и преследованиями со стороны украинских властей.

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют из-за плохого отношения командиров и насильственной мобилизации. Как уточнялось, у солдат вымогают деньги за небольшие нарушения.

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      Глеб Палехов
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