В Харьковской области рассказали об угрозах Киева беженцам

Глава Харьковской ГВА: беженцы становятся «красной тряпкой» для Киева

Жители Харьковской области, которые пытаются эвакуироваться, становятся «красной тряпкой» для Киева и подвергаются преследованиям. Об угрозах Киева беженцам рассказал в беседе с ТАСС глава Харьковской гражданско-военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев.

«Одна только мысль или попытка покинуть территорию Украины [жителями Харьковской области], открыто об этом заявив, уже как красная тряпка для приспешников киевского режима», — рассказал чиновник.

Он добавил, что такие жители сталкиваются с угрозами и преследованиями со стороны украинских властей.

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют из-за плохого отношения командиров и насильственной мобилизации. Как уточнялось, у солдат вымогают деньги за небольшие нарушения.