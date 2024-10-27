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19:19, 27 октября 2024Спорт

В ISU назвали плюсы отстранения российских фигуристов

Член ISU Лакерник заявил, что география фигурного катания в России растет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник назвал плюсы отстранения российских фигуристов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«То, что нас отстранили, — плохо, но мы имеем возможность провести много соревнований, появились люди, которых мы могли не увидеть», — заявил Лакерник. Он отметил, что в российском фигурном катании появляются новые люди и растет география.

26-27 октября в Магнитогорске прошел первый этап Гран‑при России. В одиночном катании у девушек лучшей стала Анна Фролова, у мужчин — Марк Кондратюк. В парном катании золото завоевали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а в танцах на льду первенствовали Александра Степанова и Иван Букин.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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