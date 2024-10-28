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09:11, 28 октября 2024Ценности

53-летняя телезвезда призналась в использовании ботокса во времена молодости

Телезвезда Бетенни Франкель призналась в использовании ботокса 20 лет назад

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель призналась в использовании ботокса во времена молодости. Соответствующий эпизод из подкаста Just B приводит Page Six.

53-летняя знаменитость рассказала, что готова дать отпор хейтерам, поскольку уверена в своей красоте. По ее словам, многие пользователи сети указывают на ее подбородок, отмечая, что 20 лет назад он выглядел совершенно по-другому. «Моя челюсть была больше. Сейчас я выгляжу намного лучше, и многие хейтеры раздражаются из-за этого. Мне это нравится», — отметила она.

Кроме того, Франкель заявила, что будет делать все, что захочет, особенно если речь идет об улучшении внешности. «Я буду делать то, что хочу. Я буду носить то, что хочу. Не твое собачье дело. Я буду выглядеть так, как хочу», — высказалась знаменитость.

В августе Бетенни Франкель ответила хейтерам, критикующим ее фото в купальниках.

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      Мария Винар
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