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19:41, 28 октября 2024Мир

Эрдоган назвал выгодным развитие отношений с БРИКС

Эрдоган: Турция не смотрит на БРИКС как на альтернативу

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Анкары, убежден президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит TRT Haber.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара не рассматривает организацию как альтернативу, поскольку Турция является членом НАТО и ведет переговоры о полноправном членстве в Евросоюзе. Страна придерживается данных обязательств.

«Я считаю, что у нас есть серьезный потенциал для сотрудничества с членами БРИКС. Мы привержены улучшению отношений с организацией, которая охватывает 30 процентов площади земного шара», — указал он на выгоду от сотрудничества с организацией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все страны БРИКС заинтересованы в присоединении Турции к объединению. Он подчеркнул, что интерес представляет присоединение Турции прежде всего как государства, а не члена НАТО.

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