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10:57, 25 октября 2024Мир

В Кремле заявили о заинтересованности всех стран БРИКС во вступлении Турции

Песков: все страны БРИКС заинтересованы в присоединении Турции к объединению

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / AP

Все страны БРИКС заинтересованы в присоединении Турции к объединению. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью TRT World.

«Безусловно, присоединение Турции к БРИКС является очень важным для всех членов БРИКС. Турция является крупной региональной державой, играет очень важную роль и в глобальных делах», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков заявил о заинтересованности всех стран БРИКС во вступлении Анкары. Он подчеркнул, что интерес представляет присоединение Турции прежде всего как государства, а не члена НАТО.

Ранее Песков заявил, что Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО. По его словам, желание Анкары вступить в объединение не вызовет возражений.

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      Виктория Кондратьева
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