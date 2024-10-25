В Кремле заявили о заинтересованности всех стран БРИКС во вступлении Турции

Песков: все страны БРИКС заинтересованы в присоединении Турции к объединению

Все страны БРИКС заинтересованы в присоединении Турции к объединению. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью TRT World.

«Безусловно, присоединение Турции к БРИКС является очень важным для всех членов БРИКС. Турция является крупной региональной державой, играет очень важную роль и в глобальных делах», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков заявил о заинтересованности всех стран БРИКС во вступлении Анкары. Он подчеркнул, что интерес представляет присоединение Турции прежде всего как государства, а не члена НАТО.

Ранее Песков заявил, что Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО. По его словам, желание Анкары вступить в объединение не вызовет возражений.