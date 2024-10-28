Кандидатов в президенты США предупредили о фискальной бомбе

UnHerd: у Харрис и Трампа отсутствует план по сокращению госдолга США

Победитель на выборах президента США сразу же столкнется с «тикающей фискальной бомбой». Об этом написало издание UnHerd.

Авторы материала подчеркнули, что кандидатов на пост главы государства Дональда Трампа и Камалу Харрис ждет «фискальная бомба» — федеральный долг США. При этом у обоих политиков отсутствует план по его сокращению.

«Во время недавней смены Дональда Трампа в McDonalds в меню не было бургера стоимостью 35 триллионов долларов, но именно этим блюдом будут лакомиться Соединенные Штаты независимо от того, кто станет президентом в январе», — отмечается в материале.

В начале октября государственный долг США рекордно вырос за два дня. В период с 30 сентября по 1 октября 2024 года суммарный объем госдолга подскочил на рекордные 347,6 миллиарда долларов.