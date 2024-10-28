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16:27, 28 октября 2024Наука и техника

Компания Astra получила поддержку Пентагона

Компания Astra получила поддержку Пентагона на создание ракеты Rocket 4

Фото: Charles W Luzier / Reuters

Компания Astra получила поддержку Пентагона в размере 44 миллионов долларов на поддержку создания ракеты Rocket 4. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Контракт от Подразделения оборонных инноваций Минобороны США поддерживает «прототипирование решения, которое позволит осуществлять отзывчивую и точную доставку грузов из точки в точку в космос, через него и из космоса». По словам генерального директора Astra Криса Кемпа, интерес Пентагона к компании обусловлен ее компетенциями в тактических мобильных системах запуска.

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Первый запуск Rocket 4 планируется провести к концу 2025 года.

В августе 2022 года издание сообщило, что компании Airbus и OneWeb купят электрические ракетные двигатели у американского стартапа Astra, хотя ранее аналогичные силовые агрегаты они приобретали у российской компании «Факел».

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      Иван Потапов
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