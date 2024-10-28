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18:05, 28 октября 2024Из жизни

Официантка рассказала о паническом страхе перед одним соусом

Jam Press: официантка из США рассказала о паническом страхе перед кетчупом

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Работающая официанткой жительница США рассказала, что панически боится кетчупа. На пост 23-летней девушки в социальных сетях обратило внимание издание Jam Press.

23-летняя Александрия Гован опубликовала на своей странице в TikTok видео, в котором наполняет бутылки томатным соусом на кухне ресторана и едва сдерживает панику. В беседе с Jam Press девушка пояснила, что странная фобия появилась у нее после одного события в детстве.

«У меня появился страх перед кетчупом после того, как сестра брызнула в меня им из бутылки. Его запах, даже цвет заставляют меня содрогаться каждый раз. Я жутко его ненавижу», — рассказала Гован.

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Девушке удается скрывать фобию перед клиентами на работе, однако она призналась, что хуже всего чувствует себя, когда слышит, как кетчуп выдавливают из пластиковой бутылки.

Несмотря на кажущуюся редкость подобного страха, многие зрители Гован признались, что тоже не переносят одного вида кетчупа. Один из них даже назвал кетчуп «дьяволом».

Позже Гован рассказала, что боится большинства соусов, в частности, майонеза. Кроме того, она рассказала, что не может есть крампеты — оладьи из пористого теста. Девушку пугают маленькие дырочки на их поверхности.

В 2023 году сообщалось, что пожилой мужчина из Руанды изолировался от мира на 55 лет из-за страха перед женщинами. Странная фобия проявилась у 71-летнего Каллитксе Нзамвите, когда он был в старшей школе.

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      Никита Савин
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