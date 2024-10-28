Посол рассказал о заказе Данией вооружений у предприятий ВПК Украины

Посол Барбин: Дания начала заказывать вооружения у предприятий ВПК Украины

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин рассказал, что Дания начала размещать заказы на производство вооружений на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает РИА Новости.

«С этого года Дания начала размещать заказы на производство вооружений непосредственно на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса», — заявил дипломат, отметив, что королевство стремиться к масштабированию данной практики.

Он уточнил, что в сентябре Копенгаген и Киев заключили соглашение, подразумевающее закупку вооружений с украинских оборонных предприятий общей стоимостью около 630 миллионов долларов.

Ранее Барбин заявил, что Дания делает ставку на нанесение поражения России и не желает прислушаться к предупреждениям о росте риска прямого конфликта НАТО и России. По его словам, королевство осознанно выбрало политику, делающую ставку на нанесение Москве военного и стратегического поражения.