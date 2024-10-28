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19:08, 28 октября 2024Мир

Премьер Словакии оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

Премьер Словакии Фицо: до реального членства Украины в ЕС очень далеко
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что до реального членства Украины в Европейском союзе (ЕС) очень далеко. Такое заявление политик сделал в интервью изданию Štandard.

«Мы очень далеко от реального членства Украины в союзе. Это вопрос основополагающих принципов правового государства, работы демократической системы, определенных экономических параметров, это будет длиться годы», — отметил он.

При этом премьер Словакии отметил, что поддерживает амбиции Киева вступить в Евросоюз, так как членство в объединении, по его мнению, «имеет больше преимуществ, чем недостатков». Комментируя вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, политик заявил, что по-прежнему выступает против этого.

В рамках того же интервью премьер Словакии Фицо пожаловался на постоянные попытки покушения после 15 мая, когда в него выстрелили пять раз. Глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток рассказал, что стрелявший в Фицо писатель Юрай Цинтула выступал против прекращения правительством военных поставок Киеву.

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      Лина Пивоварова
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