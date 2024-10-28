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18:50, 28 октября 2024Мир

Премьер Словакии раскрыл последствия для Украины в случае победы Харрис

Премьер Словакии Фицо: победа Харрис в США может привести к разрушению Украины
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Победа кандидата на пост президента США Камалы Харрис на выборах может привести к разрушению Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Štandard.

Глава словацкого правительства выразил надежду на то, что в США «победит здравый смысл» и «подует новый ветер» в отношении Украины. «Если победит старый ветер, что сейчас тоже возможно — может победить госпожа вице-президент Харрис, то я опасаюсь, что война может быть затяжной и может привести к полному разрушению Украины как таковой», — сказал он.

По словам Фицо, украинцы не заслуживают такого негативного исхода событий. Премьер отметил, что они имеют право и должны что-то сказать по этому поводу. «Но кого-то с той верхушки, кажется, это устраивает», — заключил политик.

Ранее Фицо пожаловался на непрекращающиеся попытки покушения на его жизнь. Премьер рассказал, что в октябре на мероприятии по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии охрана задержала вооруженного мужчину, планировавшего совершить на него покушение.

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      Виктория Кондратьева
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