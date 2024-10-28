Россиянам назвали указывающий на рак тревожный симптом

Врач Мясников заявил, что быстрое похудение может быть признаком развития рака

Врач общей практики Александр Мясников назвал россиянам тревожный симптом, указывающий на рак. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор заявил, что об онкологическом заболевании может свидетельствовать резкая потеря веса. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Медик предупредил, что быстрое похудение может быть признаком развития рака. «Это уже далеко зашедшая стадия, но у человека в возрасте снижение веса — всегда тревожный симптом», — подчеркнул специалист.

Доктор добавил, что чрезмерная худоба в пожилом возрасте не менее опасна, чем лишний вес. «Быть худым так же плохо и опасно, как быть полным. А если мы говорим про человека 60 плюс: лучше быть полным или худым? Мы отвечаем: полным, они живут дольше», — заключил врач.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал еще один неочевидный признак, указывающий на онкологическое заболевание. Медик заявил, что хронический кашель может быть симптомом рака щитовидной железы.