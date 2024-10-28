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12:57, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Сообщение о скором развале России оказалось фейком

Заявление эксперта Свитана о скором развале России не подтвердилось

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Украинский военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в запасе Роман Свитан в интервью «24 Каналу» заявил, что россияне должны готовиться к развалу России. По его словам, в стране назревает, а в некоторых аспектах уже продолжается освободительная борьба. Прежде всего речь идет об Ичкерии, Ингушетии и Дагестане, отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин не раз говорил о попытках других стран назвать многонациональность страны ее слабостью. «Вызовы, с которыми мы с вами столкнулись, показали, наоборот, что это [многонациональность] — наша сила, особая, всепобеждающая сила России», — отмечал он.

Ичкерия прекратила существование в 2000 году. В 2003-м в Чечне приняли новую Конституцию, где прописано, что республика является регионом России. При этом Чеченская Республика Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации) на международном уровне была официально признана только одним членом ООН — Украиной.

Информация о том, что «освободительные армии Ичкерии» запустили подготовку к развалу России, не распространилась в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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