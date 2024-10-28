Стали известны подробности трагедии со звездой «Глухаря»

Трагедия с Юрием Пономаренко произошла из-за неудачного падения затылком

Актер Юрий Пономаренко неудачно упал и сильно ударился затылком. Это и стало причиной трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно журналистам, в последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем. Юрия в итоге обнаружили соседи по квартире — актеры Ян Латышев и Альбина Лозовая. В минувшую субботу Пономаренко вернулся домой утром, зашел в комнату и больше не выходил. Предварительная экспертиза показала травму затылка.

Ранее сообщалось, что причиной случившегося с Пономаренко стал несчастный случай.