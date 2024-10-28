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04:28, 28 октября 2024Мир

Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге

Трамп четыре раза упомянул Россию на масштабном митинге в Нью-Йорке

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп четыре раза упомянул Россию в ходе масштабного митинга в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

По данным агентства, во время своего выступления Трамп уделил много внимания внутренним вопросам, а также затронул ряд тем внешней политики и активно критиковал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис за ее курс в администрации Джо Байдена.

Говоря о конфликте на Украине, Трамп дважды упомянул российского президента Владимира Путина, вновь выступив с утверждением, что «хорошо с ним ладит».

Ранее Путин заявил, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. Путин также заявил, что будущее российско-американских отношений зависит сейчас от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне нет потребности в нормализации, то и Москва не будет на это напрашиваться.

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      Марина Совина
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