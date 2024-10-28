Полковник назвал цель военных учений НАТО на границе с Россией

Полковник Матвийчук: учения НАТО в Финляндии нужны для вытеснения РФ из Арктики

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что учения НАТО Lightning Strike 24, которые пройдут в ноябре Финляндии, нужны альянсу для вытеснения России из Арктики. Цель учений вблизи российской границы специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Предоставление Финляндией территории НАТО -- это явная угроза безопасности России, и я полагаю, что многие эксперты правы в том, что это подготовка к войне. Дело в том, что НАТО приступила к освоению арктического театра военных действий, там идет не столько речь о сухопутной границе с Россией, сколько о границах морских с выходом в северные моря для захвата и укрепления своего положения в Арктике с перспективой дальнейшей эскалации и вытеснения оттуда России», — объяснил эксперт.

НАТО использует территории Финляндии, Швеции и Норвегии для укрепления своей базы и развертывания сил и средств, которые должны помочь в сдерживании России Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

23 октября Минобороны Финляндии сообщило, что НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения на границе с Россией Lightning Strike 24, которые продлятся с 4 по 28 ноября на полигоне в Роваярви.

Уточнялось, что в учениях примут участие около 3600 военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. Целью учений является демонстрация обороноспособность в оперативном районе на севере в сотрудничестве с союзниками и партнерами Финляндии, а также отработка оперативного командования и контроля.

По мнению военного эксперта Александра Степанова, учения на полигоне Роваярви в финской Лапландии являются подготовкой к войне с Россией.