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07:11, 28 октября 2024Мир

Эксперт назвал учения НАТО в Лапландии подготовкой к войне

Эксперт Степанов: учения НАТО в Лапландии являются подготовкой к войне

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Учения на полигоне Роваярви в финской Лапландии являются подготовкой к войне с Россией, заявил ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

«Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье, планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, в том числе наступательных систем. Это подготовка к войне», — сказал он, отметив, что учения проводятся в 100 километрах от российской границы.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения на границе с Россией Lightning Strike 24, которые продлятся с 4 по 28 ноября на полигоне в Роваярви.

В учениях примут участие около 3600 военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. Целью учений является демонстрация обороноспособность в оперативном районе на севере в сотрудничестве с союзниками и партнерами Финляндии, а также отработка оперативного командования и контроля.

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      Сергей Грехов
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