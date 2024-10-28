Эксперт назвал учения НАТО в Лапландии подготовкой к войне

Эксперт Степанов: учения НАТО в Лапландии являются подготовкой к войне

Учения на полигоне Роваярви в финской Лапландии являются подготовкой к войне с Россией, заявил ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

«Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье, планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, в том числе наступательных систем. Это подготовка к войне», — сказал он, отметив, что учения проводятся в 100 километрах от российской границы.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения на границе с Россией Lightning Strike 24, которые продлятся с 4 по 28 ноября на полигоне в Роваярви.

В учениях примут участие около 3600 военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. Целью учений является демонстрация обороноспособность в оперативном районе на севере в сотрудничестве с союзниками и партнерами Финляндии, а также отработка оперативного командования и контроля.