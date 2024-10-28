Украинские беспилотники попытались атаковать Липецкую область

Минобороны России сообщило о пяти сбитых украинских БПЛА над Липецкой областью

Над Липецкой областью сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там подчеркнули, что российским войскам с 16:00 до 16:45 по московскому времени удалось пресечь атаку беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Липецкой области», — добавили в оборонном ведомстве.

Эту же информацию сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов, отметив, что угроза атаки БПЛА сохраняется.

«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. На местах падения беспилотников работают специалисты», — написал чиновник.

26 октября сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины упал рядом с жилым домом в поселке Ратчино Липецкой области. По словам губернатора российского региона, пострадавших не было, строение получило повреждения.