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17:12, 28 октября 2024Россия

Украинские беспилотники попытались атаковать Липецкую область

Минобороны России сообщило о пяти сбитых украинских БПЛА над Липецкой областью

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Над Липецкой областью сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там подчеркнули, что российским войскам с 16:00 до 16:45 по московскому времени удалось пресечь атаку беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Липецкой области», — добавили в оборонном ведомстве.

Эту же информацию сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов, отметив, что угроза атаки БПЛА сохраняется.

«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. На местах падения беспилотников работают специалисты», — написал чиновник.

26 октября сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины упал рядом с жилым домом в поселке Ратчино Липецкой области. По словам губернатора российского региона, пострадавших не было, строение получило повреждения.

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      Никита Абрамов
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