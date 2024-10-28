Украинские беспилотники попытались атаковать Липецкую область

Над Липецкой областью сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там подчеркнули, что российским войскам с 16:00 до 16:45 по московскому времени удалось пресечь атаку беспилотников самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Липецкой области», — добавили в оборонном ведомстве.
Эту же информацию сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов, отметив, что угроза атаки БПЛА сохраняется.
«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. На местах падения беспилотников работают специалисты», — написал чиновник.
26 октября сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины упал рядом с жилым домом в поселке Ратчино Липецкой области. По словам губернатора российского региона, пострадавших не было, строение получило повреждения.