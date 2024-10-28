Уничтожение Росгвардией блиндажей ВСУ в Курской области попало на видео

ПТРК «Корнет» Росгвардии уничтожил блиндажи ВСУ в Курской области

Операторы противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Росгвардии уничтожили блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с нанесением удара по противнику.

На кадрах видно, как бойцы спецназа проводят разведку местности и обнаруживают цель для огневого поражения.

После нанесения удара росгвардейцы меняют местоположение, оставляя под контролем лес с фортификационными сооружениями ВСУ.

25 октября сообщалось, что в Курской области снайпер Росгвардии уничтожил бойца ВСУ.