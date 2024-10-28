В Анталье заметили крупный метеор

Antalya Hakkında: метеор заметили в Анталье и соседних провинциях Турции

В курортной Анталье заметили крупный метеор. Об этом написало издание Antalya Hakkında в социальной сети X.

В публикации уточняется, что метеор также заметили в соседних провинциях Турции. Издание опубликовало видеоролик, снятый местными жителями.

Официальные органы пока не комментировали сложившуюся ситуацию.

Ранее огненный шар пролетел над российским регионом и попал на видео. Необычное явление заметили над Башкирией. По данным уфимского планетария, заснятый метеор принадлежал метеорному потоку «Июньские Боотиды». Его можно наблюдать ежегодно одну ночь в промежутке между 26 июня и 2 июля.