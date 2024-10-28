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17:04, 28 октября 2024Силовые структуры

В России осудят бойца из отряда «Азов» за расстрел мирного жителя

В ДНР осудят военного ВСУ за расстрел местного жителя в Мариуполе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего Игоря Иванюка украинского стрелка из отряда «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) за расстрел местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина обвиняется по статьям 105 («убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Его дело направлено в Верховный суд Донецкой народной республики для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Иванюк находился на боевой позиции в Мариуполе. По улице Волнистой шел местный житель, которого обвиняемый расстрелял из автомата. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте.

Ранее сообщалось, что троих украинских военных приговорили к 16 годам колонии за обстрел моста.

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      Артем Соколов
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