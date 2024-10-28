В России оценили план Трампа по урегулированию украинского конфликта

Депутат Новиков: план Трампа по Украине лишен конкретики

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, который может стать более жесткой версией Минских соглашений, с механизмами принуждения и последствиями для сторон, на данный момент не носит никакой конкретики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Внешне это очень конкретная подача, но на самом деле ничего не проясняет. О какой жесткости идет речь? Жесткость — в отношении какой из сторон? Какими будут механизмы, какие меры? С чьей стороны и в каком виде они будут реализовываться? Кроме общих слов, здесь пока очень сложно что-то комментировать», — сказал Новиков.

Он заметил, что заявления по украинскому вопросу стали частью избирательных кампаний Трампа и его конкурентки Камалы Харрис. Но, как подчеркнул депутат, пока ни один из политиков не предложил конкретных путей урегулирования конфликта.

«Американского избирателя больше интересует внутриэкономическая и внутриполитическая жизнь США. Но обсуждают и крупные военные конфликты, которые связаны с большими расходами и в которые втянуты Штаты. Команды Трампа и Харрис высказываются по этой проблеме, но в целом пока не прозвучало никаких конкретных планов решения вопроса», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее советник Трампа заявил, что план по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением Минских соглашений. По его словам, в этот раз в соглашение будут включены механизмы принуждения с последствиями за нарушения условий.