Депутат Чепа: Украина отправила наемников в Брянскую область из-за нехватки сил

Украина отправила иностранных наемников в Брянскую область из-за нехватки собственных резервов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о новой попытке украинских сил прорвать границу.

«Украина на сегодняшний день проигрывает полностью на фронтах, она не добилась ожидаемого результата от так называемого "плана победы" [президента Украины Владимира] Зеленского, одним из пунктов которого является проведение террористических вылазок, провокаций, актов на территории России, имеются в виду Курская и другие области. Все это направлено якобы на шантаж России и на попытки воздействия на Москву с целью навязывания нам определенных условий для переговорного процесса», — полагает депутат.

Они используют и массированные удары беспилотников по гражданским целям, по мирным объектам, по жилым домам; и попытки создавать такие провокации, как в Курской области, как попытки создать напряженную ситуацию в других регионах приграничья. Это цель и задача, которую преследует официальный Киев Алексей Чепа депутат Госдумы

Парламентарий считает, что сейчас у Украины недостаточно сил, чтобы прорвать границу с Россией где-то еще, помимо Курской области.

«Всевозможные резервы они бросили в Курскую область, сегодня эта группировка попала в окружение, они делают всяческие попытки выйти из этого окружения. Поэтому сегодня они все больше и больше используют какие-то мобильные группировки, состоящие из наемников, потому что мобилизация на Украине провалилась. (…) Таким образом эти наемники пытаются дестабилизировать обстановку», — добавил он.

27 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники ФСБ совместно с военными и Росгвардией предотвратили попытку прорвать государственную границу со стороны Украины.

Как пишет Mash, проникнуть в приграничный регион пытались 30 бойцов иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сначала они запустили около 20 дронов, после чего выдвинулись со своих позиций без поддержки тяжелой техники.