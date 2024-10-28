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11:23, 28 октября 2024Мир

В США связали трудности Украины со стратегическими ошибками американского руководства

Reuters: Пентагон пытается исправить последствия стратегического просчета 2010-х

Фото: Dominique A. Pineiro / Globallookpress.com

Трудности Украины на поле боя связаны со стратегическим просчетом 2010-х годов в оборонной промышленности, последствия которого Пентагон пытается исправить. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Люди понимали риск, и мы пошли на это — предполагалось, что промышленность может вырасти. Мы не осознавали, насколько это окажется сложным», — заявил бывший американский военный чиновник.

По данным агентства, допущенные в прошедшем десятилетии ошибки руководства США сыграли ключевую роль в нехватке снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, власти не прислушивались к предупреждениям генералов НАТО, сообщавших, что военная промышленность альянса плохо оснащена для резкого увеличения производства. В публикации отмечается, что этот фактор повлиял на ситуацию больше, чем недавние задержки военной помощи со стороны Конгресса США.

Кроме того, трудности Украины связаны с тем, что американское руководство сделало ложные выводы из кампаний в Афганистане и Ираке. По данным агентства, эти конфликты отличались неравномерным распределением силы, так как регулярные войска США воевали с повстанцами.

Ранее издание Stars and Stripes сообщило со ссылкой на материалы Пентагона, что США потратили миллиард долларов, направленных на военную помощь Украине, без оформления должной документации.

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      Елизавета Мытарева
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