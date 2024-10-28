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21:01, 28 октября 2024Бывший СССР

В Тбилиси завершился митинг оппозиции против итогов выборов

В Тбилиси завершился митинг оппозиции против итогов парламентских выборов

В Тбилиси завершился митинг оппозиции против итогов парламентских выборов в Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

«Организаторы митинга уже заявили о завершении официальной части мероприятия. Прозвучал гимн Евросоюза, после чего люди начали расходиться, однако часть из них продолжает находиться у парламента и прилегающих к нему улиц», — говорится в публикации.

Отмечается, что акция протеста прошла без происшествий. У здания парламента на месте митинга все еще дежурит полиция.

Ранее в ходе митинга оппозиция потребовала проведения повторных парламентских выборов. На акции протеста также присутствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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      Глеб Палехов
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