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19:05, 28 октября 2024Россия

Volkswagen с депутатом и скорая помощь столкнулись в центре Петербурга и попали на видео

Зампред заксобрания Ленобласти попала в ДТП со скорой помощью в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга столкнулись Volkswagen Touareg, внутри которого находилась зампред заксобрания Ленобласти Татьяна Тюрина, и скорая помощь. Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как скорая и Volkswagen практически одновременно выезжают в центр перекрестка. В результате автомобиль медиков таранит иномарку с депутатом в заднюю часть корпуса, после чего оба транспортных средства поочередно врезаются в BMW, который, в свою очередь, задевает остановившийся рядом Hyundai. Затем машину с Тюриной заносит и разворачивает на 90 градусов.

В законодательном собрании Ленобласти изданию сообщили, что с депутатом все хорошо. Предварительно, пострадавших нет. Находилась ли Тюрина за рулем, не уточняется.

Ранее в аварию попал депутат думы Воронежской области Евгений Гапоненко. Как стало известно, врачам не удалось спасти парламентария. Кроме того, в сентябре жертвой ДТП стала заместитель министра туризма и народных промыслов в Нижегородской области Галина Галкина.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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