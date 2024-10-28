Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 28 октября 2024Экономика

Возможности повышения ключевой ставки сочли ограниченными

Эксперт Брагин: возможности повышения ключевой ставки довольно ограниченны

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Заявления ЦБ по поводу ключевой ставки (ранее Банк России заявил о возможности ее повышения в декабре — прим. «Ленты.ру») указывают на неопределенность ситуации, однако возможности ее повышения уже довольно ограниченны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа Капитал» Владимира Брагина.

Из-за отсутствия примеров, как вел себя регулятор в таких ситуациях в прошлом, делать прогнозы становится проблематично, добавил эксперт. Но есть вероятность, что фокус со временем будет смещаться в сторону валютного курса и макропруденциальных мер, предположил Брагин.

Добиться охлаждения экономики и снижения инфляции могут помочь и другие меры, указал спикер. Среди них он назвал укрепление рубля, поскольку устойчивая нацвалюта способствует росту импорта и может влиять на цены экспортеров.

Второй мерой может стать повышение налогов, допустил представитель УК «Альфа Капитал». В 2025 году эта мера частично реализуется, так как будет повышен НДФЛ и налог на прибыль бизнеса.

Ранее россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки ЦБ на следующем заседании, запланированном на 20 декабря. По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», ее размер до конца 2024 года может вырасти до 23 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      Врач предупредил о вреде вейпов даже после первой затяжки

      Соединенным Штатам предсказали рост инфляции после выборов

      Apple представила новые компьютеры iMac

      49-летняя Анджелина Джоли в новом образе появилась на показе фильма

      Политолог рассказал о способности президента Грузии помешать парламенту

      В Грузии заявили об отношении Запада к республике как к рабской стране

      Оценена польза маткапитала при покупке жилья в России

      Российскому региону предрекли почти 40-градусные морозы

      Санду обсудила итоги выборов с президентом Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше