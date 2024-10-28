Возможности повышения ключевой ставки сочли ограниченными

Эксперт Брагин: возможности повышения ключевой ставки довольно ограниченны

Заявления ЦБ по поводу ключевой ставки (ранее Банк России заявил о возможности ее повышения в декабре — прим. «Ленты.ру») указывают на неопределенность ситуации, однако возможности ее повышения уже довольно ограниченны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа Капитал» Владимира Брагина.

Из-за отсутствия примеров, как вел себя регулятор в таких ситуациях в прошлом, делать прогнозы становится проблематично, добавил эксперт. Но есть вероятность, что фокус со временем будет смещаться в сторону валютного курса и макропруденциальных мер, предположил Брагин.

Добиться охлаждения экономики и снижения инфляции могут помочь и другие меры, указал спикер. Среди них он назвал укрепление рубля, поскольку устойчивая нацвалюта способствует росту импорта и может влиять на цены экспортеров.

Второй мерой может стать повышение налогов, допустил представитель УК «Альфа Капитал». В 2025 году эта мера частично реализуется, так как будет повышен НДФЛ и налог на прибыль бизнеса.

Ранее россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки ЦБ на следующем заседании, запланированном на 20 декабря. По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», ее размер до конца 2024 года может вырасти до 23 процентов.