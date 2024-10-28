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06:29, 28 октября 2024Мир

Задержанная в Дании по подозрению в связях с разведкой россиянка вышла на свободу

Барбин: задержанная Данией по подозрению в связи с разведкой россиянка свободна

Фото: Unsplash.com

Задержанная в Дании по подозрению в связях с разведкой РФ россиянка вышла на свободу, об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА Новости.

Гражданку РФ задержали в июле. По данным СМИ, она якобы получала средства от российского государственного фонда в течение нескольких лет, напомнил дипломат.

«Наша соотечественница находится на свободе. Однако полицейское расследование продолжается», — заявил посол.

Барбин добавил, что никаких доказательств противоправной деятельности россиянки не было предъявлено. Он назвал сложившуюся ситуацию демонстративной попыткой запугивания граждан России, которые продолжают поддерживать связь с родиной.

О задержании россиянки по подозрению в связях с российской разведкой заявили в Датской службе безопасности 11 июня. По данным ведомства, она была задержана в связи с «денежными потоками из российских госфондов». Там добавили, что дело связано с российским Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Правфонд).

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      Марина Совина
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