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16:24, 28 октября 2024Культура

Звезда группы «Фабрика» предпочла ведение духовных практик корпоративам

Shot: певица Сати Казанова отказалась от корпоративов до весны 2025 года

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Сати Казанова, известная по выступлениям в музыкальной группе «Фабрика», отказалась от корпоративов до апреля 2025 года после рождения ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что за частное выступление экс-участница «Фабрики» получала 2,5 миллиона рублей.

По данным источника, вместо выступлений 42-летняя артистка будет проводить духовные практики онлайн. «Есть несколько тарифов в ее клубе: на месяц за 7490 рублей, три месяца за 20 990 рублей, четыре месяца за 24 990 рублей. И VIP-тариф с самой Сати на 30 мест», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сати Казанова стала матерью. Певица рассказала, что у них с итальянским фотографом Стефано Тиоццо родилась дочь.

Казанова и Тиоццо поженились в 2017 году. О беременности артистки стало известно летом.

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      Варвара Кошечкина
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