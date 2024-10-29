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10:39, 29 октября 2024Ценности

52-летний Рики Мартин опубликовал фото топлес

Фото: @ricky_martin

Пуэрто-риканский поп-музыкант Энрике Мартин Моралес, более известный как Рики Мартин, показал фанатам откровенное фото. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 18,6 миллиона подписчиков.

52-летний артист запечатлел себя топлес, лежа на диване и вытянув руки. Он продемонстрировал стройное тело и татуировки на груди и плечах. При этом певец открыл рот и высунул язык.

Поклонники сделали комплименты исполнителю в комментариях. «Сексуальный красавец», «Король», «Мое сердце не выдерживает такой красоты», — восхитились пользователи сети.

Ранее в октябре 52-летний американский актер и продюсер Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой — моделью Рией Дарем.

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      Карина Черных
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