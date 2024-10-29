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15:16, 29 октября 2024Экономика

Банк BIS захотел остановить эксперимент с цифровыми валютами после слов Путина

Bloomberg: BIS остановит эксперимент с цифровыми валютами из-за интереса Путина

Фото: Fred Romero / Wikimedia

Банк международных расчетов (BIS) хочет остановить эксперимент с платежами в цифровых валютах в рамках платформы mBridge после того, как президент России Владимир Путин проявил интерес к нему в качестве инструмента для обхода санкций. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Проект mBridge создан центральными банками Китая, Таиланда, Гонконга и ОАЭ. В этом году он впервые пригласил частные банки к тестированию технологии. Предполагается, что она позволит отправлять деньги по всему миру без участия банков США.

Гендиректор BIS Агустин Карстенс, чьи полномочия истекают в июне, прямо заявил о невозможности поддерживать какой-либо проект для БРИКС, потому что в этом случае придется работать со странами, находящимися под санкциями.

Эти слова прозвучали на заседании группы 30, объединяющей глав частных и центральных банков, а также крупнейших академических экономистов. Заседания объединения проходят дважды в год в Вашингтоне. Карстенс особо подчеркнул, что хочет быть предельно ясным в этом вопросе, так как позиция не допускает исключений.

Как отмечает издание, вряд ли решение BIS само по себе может остановить центральные банки стран БРИКС от внедрения аналогичной системы, но захотят ли участвовать в аналоге mBridge страны, не находящиеся под санкциями, неизвестно. Речь идет о государствах, которые хотят сотрудничества с США, — это Индия, ЮАР и ОАЭ.

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Еще до саммита БРИКС в Казани британский журнал The Economist сообщил о плане Путина по разрушению долларовой системы. Важной частью плана стала идея международных расчетов, вдохновленная mBridge. Предположительно, она снизит влияние США как центра мировой финансовой системы и обеспечит дешевые и быстрые трансакции.

Позднее Bloomberg выяснил, что идея разрушения гегемонии доллара и превращения БРИКС в антизападную коалицию не нравится, в частности, Индии. О низком интересе большинства членов БРИКС к этому вопросу говорит и тот факт, что встреча министров финансов и глав центробанков стран БРИКС, прошедшая перед саммитом, обошлась без руководителей ведомств Китая, Индии и ЮАР.

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      Платон Щукин
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