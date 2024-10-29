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19:27, 29 октября 2024Экономика

Досрочное выселение квартирантов в Москве закончилось побоями

В Москве досрочное выселение семьи из съемной квартиры закончилось дракой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве досрочное выселение семьи из съемной квартиры закончилось дракой с многочисленными побоями. Об этом сообщает mk.ru.

Речь идет о квартире на бульваре Академика Ландау на северо-востоке столицы. Все началось с того, что хозяева жилья обвинили съемщика в заказном избиении — на 45-летнего собственника напала группа неизвестных мужчин рядом с домом.

Жена и дочь пострадавшего решили, что на родственника напали по просьбе квартиранта, и пошли высказывать претензии на съемную квартиру. Они не застали мужчину дома, поэтому обвинения пришлось выслушивать его жене и малолетнему сыну. Женщины потребовали, чтобы семья немедленно освободила помещение, но квартирантка позвонила мужу. Россиянин приехал, попытался выпроводить хозяек, но они отказались уходить.

В итоге разбирательства переросли в драку. Мать и дочь получили многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга, а квартирант — ожог глаз от перцового баллончика. Обе стороны написали заявления в полицию и сняли побои.

Ранее арендодателям перечислили риски при сдаче квартиры. Одни из главных — кража или порча имущества, задержка оплаты и превышение количества нанимателей.

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      Нина Ташевская
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