ЕС и НАТО объявили о создании рабочей группы для борьбы с «авторитарными» странами

Евросоюз и НАТО создадут рабочую группу для борьбы с «авторитарными» странами

Европейский союз (ЕС) и НАТО создадут рабочую группу для борьбы с якобы исходящей угрозой со стороны стран, которые оба объединения считают «авторитарными». Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Для противодействия меняющимся угрозам и вызовам фон дер Ляйен и Рютте сегодня договорились создать новую рабочую группу высокого уровня для укрепления существующего сотрудничества между ЕС и НАТО», — сказано в тексте.

В заявлении уточняется, что глава ЕК и генсек НАТО обсудили «растущую напористость авторитарных государств на мировой арене» и заявили, что они бросают вызов интересам, ценностям и демократическим принципам западных стран.

Рабочая группа начнет планирование первого заседания в ближайшие недели.

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕК создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению бывшего американского лидера Дональда Трампа на должность президента США. Комиссия обеспокоилась перспективами поддержки Украины и состоянием НАТО.