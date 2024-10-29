Гора Фудзияма впервые осталась без снега

Гора Фудзияма до сих не покрылась снегом впервые за 130 лет

Вершина Фудзи, самой высокой горы в Японии, до сих пор не покрылась снегом, хотя обычно это происходит еще в начале октября. Гора осталась без снега впервые за всю историю наблюдений с 1894 года, сообщает CNN.

Причиной рекордного отсутствия снега метеорологи назвали высокие температуры и дожди. Cнежная шапка на Фудзи обычно начинает формироваться 2 октября, сообщили в Японском метеорологическом агентстве. При этом в 2023 году снег покрыл вершину горы в начале октября и растаял через месяц. Предыдущие рекорды на Фудзи были установлены в 1955 и 2016 годах, когда снег выпадал 26 октября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений. По словам синоптика, глобальное потепление сказывается на всех компонентах системы планеты.