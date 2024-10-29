Гражданина Латвии заочно обвинили в России в наемничестве и отправили под суд

В ДНР будут заочно судить гражданина Латвии Бекериса за наемничество

В Донецкой народной республике (ДНР) будут заочно судить 29-летнего гражданина Латвийской Республики Улвиса Бекериса за наемничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Иностранца заочно обвинили в преступлении по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. По версии следствия, с марта по ноябрь 2022 года он прибыл на Украину, где вступил в Интернациональный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прошел военную подготовку.

Там Бекериса обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После он участвовал в боевых действиях на стороне Украины, за что получил вознаграждение эквивалентен более 500 тысяч рублей.

Мужчину объявили в международный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело в отношении него направили в Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера, обвиненного в наемничестве.