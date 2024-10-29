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10:26, 29 октября 2024Забота о себе

Названы продукты для снижения риска сердечного приступа у мужчин

GL: сыр и йогурт могут защитить 42-60-летних мужчин от сердечных приступов

Фото: VD Photography / Unsplash

Употребление сыра и йогурта может защитить мужчин в возрасте от 42 до 60 лет от сердечных приступов. Продукты для снижения риска сердечных заболеваний назвало издание Gloucestershire Live (GL).

По данным издания, исследователи установили, что мужчины, которые регулярно едят много ферментированных молочных продуктов (сыр, йогурт, творог, кефир) в течение как минимум 20 лет, имеют меньший риск ишемической болезни сердца, чем мужчины, которые этого не делают. В то же время мужчины, чей рацион включает много обычного молока, находятся в зоне повышенного риска проблем с сердцем.

При этом отмечается, что механизм, который обеспечивает связь между здоровьем и употреблением ферментированных продуктов, пока до конца не изучен.

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Ранее диетолог Инна Пичугина назвала продукты для укрепления иммунитета. Она посоветовала добавлять в рацион ферментированные продукты — кефир, квас, моченые яблоки.

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      Вера Владзиевская
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