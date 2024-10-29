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00:31, 29 октября 2024Из жизни

Мужчина потерся о девушку в метро и попал в тюрьму спустя 16 лет

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

Сотрудника французского отеля, который домогался студентки в лондонском метро, поймали с помощью образцов ДНК спустя 16 лет и отправили в тюрьму. Об этом пишет Daily Mail.

В конце августа 2008 года 24-летняя девушка села в метро в районе шести вечера. Был час пик, и студентке пришлось прижаться к стене вагона грудью. Вдруг она почувствовала, как какой-то незнакомец потерся о нее. Движения стали быстрее, она почувствовала, что что-то касается поясницы и верхней части ягодиц.

Согласно обвинительному заключению, у мужчины было отверстие в брюках в районе паха. По данным следствия, он терся о девушку обнаженным половым органом. После произошедшего студентка обратилась в полицию, где с ее куртки собрали ДНК. Напавший на нее мужчина был задержан лишь через 16 лет.

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Тогда в руки французской полиции попали собранные ранее биологические образцы. Благодаря им они и установили личность нападавшего. Им оказался 43-летний Жак Деза Джа. Мужчина жил в Париже и работал там же, но иногда приезжал в Великобританию к возлюбленной. После выяснения обстоятельств его арестовали и приговорили к шестимесячному тюремному заключению.

Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали мужчину, который заплатил несовершеннолетним девушкам за секс с ним. При этом он объявил, что является импотентом и не смог бы заняться сексом с малолетними, даже если бы захотел.

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      Юлия Юткина
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