На Западе признали неспособность США помогать Украине без серьезных рисков

The Economist: США не смогут оказывать помощь Украине без серьезных рисков

США не смогут оказывать Украине военную помощь без принятия на себя серьезных рисков. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник.

«Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно... Нам больше нечего дать им без принятия на себя серьезных рисков в других местах», — рассказал собеседник британского журнала на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается выделить Киеву военную помощь в размере 800 миллионов долларов.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский признал риск того, что Вашингтон может прекратить оказывать военную помощь Киеву после победы Дональда Трампа на выборах президента США.