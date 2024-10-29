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17:47, 29 октября 2024Мир

На Западе признали неспособность США помогать Украине без серьезных рисков

The Economist: США не смогут оказывать помощь Украине без серьезных рисков
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Reuters

США не смогут оказывать Украине военную помощь без принятия на себя серьезных рисков. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник.

«Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно... Нам больше нечего дать им без принятия на себя серьезных рисков в других местах», — рассказал собеседник британского журнала на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается выделить Киеву военную помощь в размере 800 миллионов долларов.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский признал риск того, что Вашингтон может прекратить оказывать военную помощь Киеву после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

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      Виктория Кондратьева
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