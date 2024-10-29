Названы самые дефицитные работники

СДЭК: самыми дефицитными работниками стали курьеры, кладовщики и грузчики

В России наиболее острым оказался дефицит линейных сотрудников — курьеров, кладовщиков и грузчиков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на компанию СДЭК.

По прогнозам ее экспертов, примерно через пять лет нехватка низко- и среднеквалифицированных специалистов дойдет до 65 процентов от общей рабочей силы. Одной из сфер, в которых недостаток таких кадров будет ощущаться особенно остро, станет логистическая.

Что касается офисных сотрудников, то в настоящее время самыми востребованными оказались менеджеры по продажам и менеджеры клиентского сервиса. Среди айтишников особенно высок спрос на разработчиков в «1С». Последнее связывают с уходом из России продавцов иностранного ПО.

Ранее в Банке России предположили, что проводимая им жесткая денежно-кредитная политика обеспечит снижение дефицита на рынке труда. Отмечается, что у работодателей уже начал портиться аппетит к найму.

