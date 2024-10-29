Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:26, 29 октября 2024Экономика

Названы самые дефицитные работники

СДЭК: самыми дефицитными работниками стали курьеры, кладовщики и грузчики

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В России наиболее острым оказался дефицит линейных сотрудников — курьеров, кладовщиков и грузчиков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на компанию СДЭК.

По прогнозам ее экспертов, примерно через пять лет нехватка низко- и среднеквалифицированных специалистов дойдет до 65 процентов от общей рабочей силы. Одной из сфер, в которых недостаток таких кадров будет ощущаться особенно остро, станет логистическая.

Что касается офисных сотрудников, то в настоящее время самыми востребованными оказались менеджеры по продажам и менеджеры клиентского сервиса. Среди айтишников особенно высок спрос на разработчиков в «1С». Последнее связывают с уходом из России продавцов иностранного ПО.

Ранее в Банке России предположили, что проводимая им жесткая денежно-кредитная политика обеспечит снижение дефицита на рынке труда. Отмечается, что у работодателей уже начал портиться аппетит к найму.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине». Он требует перевода в другую колонию

      Депутат Рады назвал жалкими угрозы Зеленского в адрес генсека ОНН

      Названы самые дефицитные работники

      Российский подросток напал на женщину-таксиста с ножом и угнал ее машину

      Рогов прокомментировал заявления Киева о линии обороны в Запорожской области

      В «Ростехе» рассказали о возможностях «Земледелия»

      Стало известно о предложении главы ЦРУ о прекращении огня в Газе

      Названа главная причина резкого удорожания сливочного масла в России

      Парашютистка решила сфотографировать самолет и попала под пропеллер

      56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли в бикини на отдыхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше