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14:23, 17 октября 2024Экономика

У российских работодателей испортился «аппетит к найму»

ЦБ: работодатели в РФ приготовились к снижению спроса на их продукцию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России повлияет на рынок труда. Об этом сообщается в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».

Согласно документу, в III квартале рост экономики замедлился, хотя потребительский спрос остался высоким. В дальнейшем, как полагают в ЦБ, жесткая денежно-кредитная политика приведет к снижению дефицита на рынке труда.

Авторы бюллетеня считают, что подобная тенденция обозначилась в связи с уменьшением аппетита работодателей к найму. Причина: более умеренные ожидания по спросу на их продукцию и росту инвестиционной активности. «Вместе с сохранением высокой нормы сбережений это приведет к охлаждению потребительского спроса, а с ним и динамики потребительских цен», — полагают в ЦБ.

Но пока безработица вновь обновила исторический минимум. Высокая конкуренция в борьбе за персонал тоже сохраняется.

Кроме того, ЦБ зафиксировал постепенное изменение поведения населения, которое проявляет все большую склонность к сбережениям. Доля тех, кто совершает крупные покупки, снижается.

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал напряженную ситуацию на рынке труда одним из главных внутренних рисков.

Эксперты же полагают, что дешевизна рабочей силы и ограничения на импорт технологий мешают инвестировать в автоматизацию и модернизацию российских производств.

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      Кирилл Луцюк
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