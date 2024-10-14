Министр назвал главные риски для российской экономики

Решетников: кадровый голод и недостаточный рост производства — риски для ВВП РФ

Напряженная ситуация на внутреннем рынке труда является одним из главных внутренних рисков для среднесрочного социально-экономического прогноза России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».

К внутренним рискам для макропрогноза он также отнес недостаточные темпы роста внутреннего производства. Он посетовал, что пока «не удается нивелировать узкие места на рынке труда, капитала и технологий». На этом фоне ЦБ опасно резко переходить к ослаблению ДКП. Все вышеперечисленные риски, по словам министра, учтены в консервативном сценарии социально-экономического прогноза РФ.

Помимо внутренних рисков, есть и внешние, добавил Решетников. К их числу он отнес прежде всего угроза замедления темпов роста мировой экономики и дальнейшее усиление санкционного давления на Россию со стороны западных стран. Все это может привести к заметному сокращению глобального спроса на российские товары, резюмировал глава ведомства.

Ранее Министерство экономического развития повысило собственный прогноз роста ВВП России на 2024 год на 0,5 процентного пункта — с 2,3 до 2,8 процента. В качестве основных драйверов роста Решетников тогда назвал внутренний потребительский и инвестиционный спрос.