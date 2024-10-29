Названы верные признаки конца отношений

Коуч, специалист по отношениям Кейт Мэнсфилд рассказала, когда пора задуматься о расставании. Верные признаки конца отношений она назвала в беседе с The Guardian.

Мэнсфилд призвала тех, кто столкнулся с сомнениями в отношениях, задать себе вопрос: остается ли человек рядом с партнером из страха, привязанности, обязательств или искренней любви. «Возможно, вы застряли в нездоровых отношениях, потому что боитесь того, как жизнь будет выглядеть без этого человека», — отметила она.

Признаками нездоровых отношений коуч назвала отсутствие доверия, постоянное выказывание неуважения и регулярные ссоры, большие или мелкие. «Ссоры из-за мелочей обычно являются признаком более серьезной проблемы, которая не признается открыто. Между тем неуважение может выражаться в словесных оскорблениях, представляемых как подшучивание или юмор, или, в крайнем случае, в оскорбительном поведении», — сказала она.

Более тонкими признаками могут быть отсутствие желания делать что-то вместе и чувство опустошенности после общения с партнером. При этом Мэнсфилд назвала плохой идею расставаться в пылу ссоры. «Лучше всего начинать разрыв, когда вы чувствуете себя спокойно и можете провести конструктивный разговор», — заключила коуч.

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