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02:19, 29 октября 2024Силовые структуры

Осужденный на пожизненный срок экс-сенатор пожаловался на пытки в «Черном дельфине»

Экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине» и потребовал перевода
Рауф Арашуков

Рауф Арашуков. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Отбывающий пожизненный срок бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заявил, что подвергается пыткам в исправительной колонии «Черный дельфин». Об этом сообщил ТАСС его адвокат Эльмар Ализаде.

Кроме того, осужденный заявил, что становился жертвой провокаций. В связи с этим Арашуков просит перевести его в колонию в Мордовской Республике. По словам юриста, в Мордовии есть две исправительные колонии, в которых отбывают наказание пожизненно осужденные. Ализаде добавил, что в одной из них находится отец экс-сенатора Рауль Арашуков.

Рауф Арашуков содержится в учреждении в Оренбургской области. Ранее сообщалось, что бывший политик через адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. За это он просил привилегированных условий в колонии.

Бывший сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

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      Марина Совина
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