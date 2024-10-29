Отец Ассанжа Джон Шиптон: США приемлют публикацию правды о себе

Австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что США не любят и не приемлют правду о себе. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Вашингон принял «очень жесткие меры против Джулиана за публикацию правды». Кроме того, собеседник агентств напомнил, что военнослужащая и экс-аналитик разведки США Челси Мэннинг была осуждена на 35 лет за слив секретных данных, а бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден был вынужден получить убежище в России. «Так что очевидно, что они не приемлют публикацию правды о себе. Им не нравится правда о себе», — сказал Шиптон.

Ранее Шиптон поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку сына. По его словам, в 2012 году в адрес Ассанжа лились потоки лжи, а российский лидер встал на защиту его интересов.